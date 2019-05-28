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رئيس البرلمان العربي: القمم الثلاث بمكة المكرمة تأتي لتوحيد الموقف العربي و الإسلامي

رئيس البرلمان العربي: القمم الثلاث بمكة المكرمة تأتي لتوحيد الموقف العربي و الإسلامي
رئيس البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
وصف رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لعقد القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة ، بأنها جاءت في مرحلة حاسمة من تاريخ الأمة العربية في ظل التحديات الجسيمة والأخطار المُحدِقة التي يشهدها العالم العربي
والإسلامي.

وعدّ السلمي في بيان له اليوم انعقاد القمم الثلاث ( الخليجية والعربية والإسلامية ) فرصة كبيرة ومهمة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي لحماية الأمن الوطني للدول الإسلامية والعربية وتوحيد كلمتها والتصدي للتحديات والحفاظ على سيادتها وسلامة شعوبها، وتجنيب المنطقة والعالم خطر الانزلاق للفوضى في ظل التطورات الأخيرة.

وأعرب عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ، وحرصها على حماية الأمن الوطني القومي العربي والإسلامي وترسيخ السلام والدفاع عن مصالح الدول، ودعم كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف العربية والإسلامية.

واستهجن الاستهداف الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية ، ومن ذلك الاستهداف المتعمد لمنشآتٍ حيوية تمس استقرار الاقتصاد العالمي بالهجوم بطائرات مسيّرة على محطتي ضخ نفط بالمملكة ، والاعتداء على أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية
المتحدة ، مشدداً على أن هذه الأعمال العدوانية تُعد جرائم حرب ولها مردودات سلبية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي ، وتستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي.

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