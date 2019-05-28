دبلوماسي روسي: مؤتمر البحرين جزء من "صفقة القرن" الأمريكية

وأشار ماتوزوف إلى أنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية بدون الموافقة والمشاركة الفعالة لمنظمة التحرير بقيادة السيد الرئيس محمود عباس، وأن هذه المبارة الأمريكية لا يوجد لها أي مجال للتطبيق لرفض القيادة الفلسطينية لها.







وشدد على أن روسيا تتحرك دائما لدعم الجانب الفلسطيني ولا تتراجع عن اي قرارات مبنية على مبادئ الشرعية الدولية.

رام الله - دنيا الوطناعتبر الدبلوماسي الروسي، فاش سلاف ماتوزوف، المبادرة الأمريكية لعقد المؤتمر الاقتصادي في البحرين، جزء لا يتجزأ من صفقة القرن، مؤكداً على الموقف الروسي الواضح تماماً برفض المشاركة بأي صفقات إقليميىة أو دولية لا تأخد بعين الاعتبار مباردة السلام العربية.وجدد ماتوزوف، لإذاعة "صوت فلسطين"، الثلاثاء، تأكيد بلاده المطلق بعدم المشاركة بأي جهود من هذا النوع وأي صفقة منبثقة عن الإدارة الامريكية، وأنها ستفشل لعدم وجود الدعم الفلسطيني لها.