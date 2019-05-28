بعد العيد.. فعاليات فلسطينية بكافة المحافظات لرفض مؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطنأعلن منسق القوى والفصائل الوطنية عضو اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أنه يجري التحضير لفعاليات ستنظم بعد عيد الفطر للتأكيد على الاجماع الفلسطيني برفض ومقاطعة المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين.وأضاف أبو يوسف، لإذاعة "صوت فلسطين"، الثلاثاء، أن هذه الفعاليات ستكون متزامنة مع أيام تحضير وعقد المؤتمر في البحرين، مشيرا الى انها ستشمل كافة المحافظات ومخيمات الوطن والشتات وبعض عواصم دول العالم.وأشار أبو يوسف، إلى أن القيادة ستعقد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا المؤتمر وتأكيداً على موقف شعبنا الثابت تجاه حقوقه غير القابلة للتصرف وخاصة اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.