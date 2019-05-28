الاتحاد الأوروبي لم يتسلم دعوة لحضور مؤتمر البحرين

وأعرب الفرا، عن أمله بأن تكون الجهات التنفيذية القادمة للاتحاد الأوروبي بعد أن تم إجراء الانتخابات في البرلمان قادرة على أن تحث الدول الاعضاء بأن يكون لها موقف واضح وصريح من تبني وتطبيق حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطيينية.

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، إن المسؤولين في جهاز الخدمة الخارجي بالاتحاد الأوروبي أكدوا أنهم لم يتسلموا حتى الآن أي دعوة لحضور المؤتمر الذي تنوي الولايات المتحدة عقد بالبحرين وبالتالي فإنه لا يوجد أي موقف رسمي أوروبي من المؤتمر حتى الحظة.وفيما يتعلق بما تسمى صفقة القرن، قال الفرا، لإذاعة "صوت فلسطين"، الثلاثاء، إن الأمين العام المساعد في جهاز الخدمة الخارجي أكد على موقف الاتحاد الأوروبي من هذه الصفقة بأنه لن يكون هناك موقف طالما لم يتم الإعلان عن هذه الصفقة رسمياً.وأكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي على موقف الاتحاد الثابت والواضح والصريح بأن الاستيطان غير شرعي وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين.