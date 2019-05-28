الرجوب: مؤتمر البحرين مثير للريبة ويتعارض مع الموقف العربي

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، أن فلسطين لن تحضر وتشارك في أي مؤتمر تكون منظمة التحرير مغيبة عنه.





وأوضح الرجوب، لإذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، أن القيادة رفضت واعترضت على المؤتمر الذي دعت له الولايات المتحدة والذي سيعقد في البحرين بحضور إسرائيلي وجرى تنظيمه وترتيبه دون علم الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطنواعتبر الرجوب، المؤتمر حدث مثير للشك والريبة وسابقة خطيرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وتتعارض مع الموقف العربي الثابت الذي يرى في حل الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، مدخلاً لتطبيع العلاقات في المنطقة.وأضاف الرجوب أنه لامعنى ولا قيمة لأي مؤتمر يعقد بشأن فلسطين ودون حضورها لمناقشة الوضع الاقتصادي دون الحديث عن جذور الصراع، مشيراً إلى مواقف كل من الصين والدول الأعضاء في مجلس الأمن ودول أوروبية التي أعلنت عدم مشاركتها بالمؤتمر واستهجنت الدعوة لعقده دون الوجود الفلسطيني.وأكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أنه يتوجب على شعبنا أن لا يسمح لأحد باحتلال إرادتنا ولا عاصمتنا عن طريق إملاء الشروط علينا، مشدداً على أنه لا يمكن لأحد القيام بذلك مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس سيطرح أمام القمة المقبلة في مكة الموقف الفلسطيني المعلن ضد المؤتمر وعدم المشاركة فيه ودعوة الجميع لعدم المشاركة.