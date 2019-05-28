طالَب قطر والسعودية بعدم المشاركة..الحية: مؤتمر البحرين طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن مؤتمر البحرين طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، مطالباً قطر والسعودية والإمارات والمشاركين فيه بالتراجع عن المشاركة.وأعرب الحية في لقاء مع قناة (الميادين)، عن أسفه لاستضافة دولة عربية كالبحرين المؤتمر الاقتصادي لتصفية القضية الفلسطينية.وقال: إذا كانت ظروف المصالحة بعيدة المنال حالياً، يجب الاتفاق على مواجهة مخاطر (صفقة القرن)، مشيراً إلى أنه الحية: لا يمكن مواجهتها في ظل استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفق تعبيره.وفيما يتعلق بمسيرات العودة، قال الحية: لا نقبل من أحد أن يطرح علينا وقف مسيرات العودة في إطار التفاهمات بشأن قطاع غزة.وأضاف: "نراقب سلوك الاحتلال إزاء التفاهمات الخاصة بقطاع غزة ولا مجال أمامه إلا الالتزام بها".