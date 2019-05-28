شؤون فلسطينية

طالَب قطر والسعودية بعدم المشاركة..الحية: مؤتمر البحرين طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية

طالَب قطر والسعودية بعدم المشاركة..الحية: مؤتمر البحرين طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية
عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: إن مؤتمر البحرين طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، مطالباً قطر والسعودية والإمارات والمشاركين فيه بالتراجع عن المشاركة.

وأعرب الحية في لقاء مع قناة (الميادين)، عن أسفه لاستضافة دولة عربية كالبحرين المؤتمر الاقتصادي لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال: إذا كانت ظروف المصالحة بعيدة المنال حالياً، يجب الاتفاق على مواجهة مخاطر (صفقة القرن)، مشيراً إلى أنه الحية: لا يمكن مواجهتها في ظل استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بمسيرات العودة، قال الحية: لا نقبل من أحد أن يطرح علينا وقف مسيرات العودة في إطار التفاهمات بشأن قطاع غزة.

وأضاف: "نراقب سلوك الاحتلال إزاء التفاهمات الخاصة بقطاع غزة ولا مجال أمامه إلا الالتزام بها".

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