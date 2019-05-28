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للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة الخليج.. هبوط طائرة أميرية قطرية في جدّة

للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة الخليج.. هبوط طائرة أميرية قطرية في جدّة
الطائرة الأميرية القطرية تهبط مطار جدة لأول مره منذ اندلاع الأزمة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (قطر اليوم) عن هبوط طائرة أميرية قطرية في مطار جدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل عامين، بعد إعراب الدوحة عن استعدادها لحضور قمم دعت إليها السعودية بمكة.

ونشر حساب الموقع على (تويتر) صورة للطائرة وكتب: "الطائرة الأميرية القطرية تهبط بمطار جدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر"، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وغرد عضوان الأحمري الصحفي السعودي ورئيس موقع "إندبندنت عربية"، قائلا: "وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. 

ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل 48 ساعة من القمتين الخليجية والعربية اللتين دعا إليهما الملك سلمان بن عبد العزيز".

وكانت الخارجية القطرية، قد قالت على موقعها، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من الملك سلمان، يدعوه فيها إلى حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة المكرمة في 30 مايو الجاري.

وتشهد دول الخليج  أسوأ أزمة في تاريخها بدأت في 5 حزيران/يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت ضدها إجراءات غير مسبوقة.

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