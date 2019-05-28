الجيش الجزائري يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن





وأكد صالح في بيان له، أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، يكمن في تبني الحوار الجاد والواقعي والهادئ، مضيفاً أن لا طموحات سياسية لديه سوى خدمة البلاد.



وحذر قائد الجيش الجزائريين من تكرار مراحل سابقة غاب فيها الأمن عن الجزائر بالقول: "علينا كجزائريين أن نأخذ العبرة من الأحداث المأساوية السابقة، وعلى كافة الأطراف التحلي بالمسؤولية"، مضيفا أن ما مضى من أحداث مأساوية "غاب عنها العقل"، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).



كما دعا الفريق الجزائري، أثناء زيارته الناحية العسكرية السادسة في مدينة تمنراست، إلى ضرورة إشراك شخصيات ونخب وطنية "وفية للوطن" في الحوار، مشددا على "أهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة".



وأضاف صالح: أن "سيادة الحوار تعني استعداد الجميع إلى الاستماع، بل الإصغاء إلى الجميع بكل روية وهدوء".



ويكثف قائد الجيش الجزائري في الأشهر الأخيرة من زياراته للنواحي العسكرية في البلاد لتنظيم مناورات عسكرية وتوجيه خطابات للشعب الجزائري، في وقت تتجه فيه البلاد نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة شهر تموز/ يوليو، بعد استلام ملفين فقط لمترشحين مغمورين.



رام الله - دنيا الوطنشدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، بعيداً عن الفترات الانتقالية "التي لا تؤتمن عواقبها"، لأن "الجزائر لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل".