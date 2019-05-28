اشتية يطالب بريطانيا بإرسال فريق تقني لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من عائدات الضرائب







رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، وفداً برلمانياً بريطانياً، حيث بحث معهم آخر التطورات السياسية، لا سيما الحرب السياسية والمالية التي تقودها الولاياتالمتحدة وإسرائيل ضد الفلسطينيين.وطالب اشتية بريطانيا بتطبيق اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع، خاصة في ظل الحديث عن نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما طالبها بإرسال فريق تقني لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من عائدات الضرائبالفلسطينية.ودعا رئيس الوزراء المملكة المتحدة القيام إلى جانب باقي الدول العظمى كالصين وفرنسا وروسيا ودول البريكس بعقد مؤتمر سلام دولي، وفق الشرعية الدولية، لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية، وإنقاذ حل الدولتين.وحث اشتية بريطانيا على بذل مزيد من الجهود في سياق تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجال التعليم، لا سيما من خلال زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في بريطانيا.