قبيل استضافة المنامة للمؤتمر الاقتصادي.. إتصال بين العاهل الأردني وملك البحرين

رام الله - دنيا الوطنتلقى الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين إتصالًا هاتفيًا، من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والبحرين، والحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وقالت الوكالة الرسمية الاردنية (بترا): إنه جرى استعراض التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.ياتي ذلك في اطار استضافة البحرين للمؤتمر الاقتصادي دعت اليه الولايات المتحدة اواخر الشهر المقبل لبحث الشق الاقتصادي من صفقة القرن، حيث ترفض السلطة الفلسطينية تلك المشاريع، ودعت لمقاطعتها.