البيت الأبيض: كوشنير وغرينبلات يزوران الأردن والمغرب وإسرائيل هذا الأسبوع





وأضافت: "يوم الجمعة سيغادر كوشنير إلى سويسرا ومن هناك إلى لندن للانضمام إلى زيارة الرئيس ترامب لبريطانيا.





وتابعت (القناة 13): أنه في ظل الأزمة السياسية وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة، يشعر الأميركيون بالقلق من أن الانتخابات الجديدة في إسرائيل، لن تسمح لهم بالترويج لخطة ترامب للسلام (صفقة القرن) في مؤتمر البحرين يوم 25 حزيران/يونيو.



رام الله - دنيا الوطنقال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: إن مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام، جيسون جرينبلات، والمبعوث الأمريكي حول إيران، برايان هوك سيزورون الرباط وعمّان وإسرائيل هذا الأسبوع.وتستعد الولايات المتحدة بتنظيم مؤتمر سيعقد في دولة البحرين، في أواخر حزيران/يونيو المقبل، تتعلق بالشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن كوشنير الذي يرأس فريق السلام بالبيت الأبيض، سيصل إلى إسرائيل يوم الخميس ويلتقي برئيس الوزراء نتنياهو في مكتبه بالقدس المحتلة.