محكمة الاحتلال تمدد اعتقال "زكريا الزبيدي".. لائحة الاتهام تتضمن 24 بندًا

رام الله - دنيا الوطنمددت محكمة الاحتلال في عوفر، اليوم الاثنين، اعتقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح وقائد كتائب شهداء الأقصى سابقا، زكريا الزبيدي.وقال القاضي في قراره، "واجه الزبيدي لائحة اتهام خطيرة، التي تتضمن 24 بندًا من أخطر الاتهامات في كتاب القوانين الإسرائيلية"، مشيرًا الى أهم البنود، وهي "الاتجار في المعدات العسكرية، وإطلاق النار على شخص، والتخطيط لزرع قنبلة، والتآمر للتسبب في الموت، والاتصال بجهات معادية، والتسبب بالموت بشكل متعمد في عدة حالات، وغيرها من الجرائم الخطيرة".واعتقل الزبيدي في شباط/ فبراير الماضي من مدينة رام الله وخضع لتحقيق مكثف لدى جهاز الشاباك الإسرائيلي.ويتهم الاحتلال الزبيدي بإطلاق النار باتجاه حافلات قرب مستوطنة بيت إيل، إلى جانب اتهامه بتفيذ عملية اطلاق نار في السابع والعشرين من كانون أول/ ديسمبر 2018 تجاه حافلة قرب مستوطنة بسغوت.