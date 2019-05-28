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شؤون فلسطينية

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وأبو عكر يعلّق إضرابه

ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وأبو عكر يعلّق إضرابه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير بسام أبو عكر من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لأسبوع تقريبا بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه نهاية الشهر المقبل.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الأسير أبو عكر دخل إضرابه عن الطعام، يوم الخميس الماضي، بعد تمديد اعتقاله إداريا للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة أشهر إضافية بمجموع ثلاثين شهرا متتالية.

يشار إلى أن الأسير أبو عكر يقبع حاليا في سجن عوفر، وأمضى في سجون الاحتلال أربعة وعشرين عاما كان آخرها اعتقاله لمدة أربعة عشر عاما بشكل متتالٍ، فيما باقي السنوات تمت في سنوات الثمانينيات والتسعينيات.

كما بيّنت الهيئة أن ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير حسن العويوي (35) عاما من محافظة الخليل المعتقل منذ 15/1/2019، والمضرب عن الطعام منذ (57) يوما.

 وقالت الهيئة في بيانها، إن الأسير العويوي يواجه ظروفا صحية خطيرة جرّاء رفض سلطات الاحتلال تلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، فمنذ أن شرع في الإضراب تعمّدت إدارة معتقلات الاحتلال نقله المتكرر من معتقل إلى آخر وكذلك إلى المستشفيات المدنية، وكان آخرها مستشفى "كابلان" حيث نُقل إليها أول من أمس بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي.

كما ذكرت الهيئة، أن الأسير ثائر بدر (43 عاما) من بلدة بيت لقيا في محافظة رام الله يواصل إضرابه عن الطعام منذ 18 أيار/ مايو 2019، وذلك رفضا لاعتقاله الإداري، حيث أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه في اليوم الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه في الرابع عشر من أيار/ مايو، وذلك بعد قضاء مدة محكوميته.

كما التحق بالإضراب عن الطعام الأسير أحمد الحروب (30 عامًا) من مدينة دورا في الخليل، والذي شرع في إضرابه منذ 21 أيار/ مايو 2019 وهو تاريخ اعتقاله الحالي وذلك رفضا لاعتقاله، علما أنه أسير سابق قضى سنوات في معتقلات الاحتلال.

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