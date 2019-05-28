وزيرة الصحة: تقييد إسرائيل بإدخال المطاعيم سيتسبب بزيادة التكاليف والأعباء المالية

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، مع سفير سويسرا لدى فلسطين جوليان ثوني تعزيز التعاون المشترك، وأطلعته على الواقع الصحي الفلسطيني، والتحديات التي تواجهه تحت الاحتلال.جاء ذلك، خلال اجتماع الكيلة مع السفير السويسري، في مكتبها برام الله، اليوم الثلاثاء، حيث أطلعته على رؤية وخطط الوزارة في توطين الخدمات الصحية، وتطوير مرافق الوزارة، إضافة إلى التحديات التي تواجه مستشفيات العاصمة القدس، خصوصاً بعد وقف أمريكا للدعم الذي كانت تقدمه إلى تلك المستشفيات.وتحدثت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع عن قرار إسرائيل بمنع إدخال المطاعيم إلى فلسطين إلا من دول محددة، وهو أمر سيتسبب بزيادة التكاليف والأعباء المالية على الحكومة الفلسطينية، خصوصاً في ظل الأزمة المالية، التي تواجهها حالياً نتيجةقرصنة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، فيما قدمت شكرها لسويسرا على مواقفها الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني.من جهته، قدم السفير السويسري، عرضاً للتدخلات التي تقوم بها بلاده خصوصاً في المجال الصحي، مؤكداً دعم سويسرا للحكومة الفلسطينية ولمؤسساتها.