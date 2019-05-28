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الشاب طه الذي فقد بصره يناشد الوزير الشيخ تسهيل سفره لتكملة علاجه

رام الله - دنيا الوطن
ناشد  الشاب المريض احمد حسن حسين طه "٢٩ "عاما،  من سكان مخيم المغازي ،و الذي فقد بصره الوزير حسين الشيخ تسهيل سفره إلى مستشفى سانت جون  لاجراء عملية على أمل أن يعاد له بصره من جديد خاصة بعد رفض الاحتلال سفره قبل اقل من شهرين تحت سمفونية تحت الفحص 

وقال شقيق المريض طه "أن أخاه حصل على موعد جديد لدخول المستشفى وأن  موعد سفره يوم الأربعاء  من هذا الاسبوع وهناك تخوف من أن تمنعه قوات الاحتلال بنفس الدريعة "

وكانت وزارة الصحة ممثلة بدائرة العلاج بالخارج وبجهود اخوة وعلى رأسهم د. أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد استجابت  لمناشدة الشاب طه واعطته تحويلة  للعلاج في أحد مستشفيات المحافظات الشمالية "سانت جون"في التاسع والعشرون  من هذا الشهر 

وما زاد الوضع انتكاسة وحالة من الإحباط والحزن واليأس لدى الشاب المريض كما يوضح شقيق الشاب طه أن شقيقه يزداد وضعه الصحي صعوبة وفي حالة نفسية سيئة

وقال " أخي بعد منعه من السفر للعلاج اول مرة  اصيب بأنتكاسة صحية وحالة نفسية لدرجة ان هناك خطورة على حياته حيت  اصبح شديد العصبية ويشعر أن روحه ستخرج إلى ربها "

وكان الشاب المريض احمد حسن حسين طه من سكان مخيم المغازي قد ناشد الرئيس محمود عباس ووزيرة الصحة د. مي كيلة مساعدته في علاجه بالخارج خاصة وأن لديه تحويلة نموذج رقم واحد وكذلك تقديم المساعدة لأسرته وإخوانه الأيتام الذين بأمس الحاجة لمن يمسح رؤوسهم ويعطف عليهم.

وبصوت خافت ووجه شاحب اللون قال المريض طه (٢٩ عاما)  أنه نظراً للإصابة التي تعرضت لها أثناء عملي والتي كانت عبارة عن شظية في عيني لا أستطيع العمل ويزداد وضعي الصحي صعوبة لأنني لا أتمكن من شراء الدواء

وواصل طه قائلا : "توجهت للعلاج عند احد الأطباء والتي وصف لي قطرة و استخدمتها وبعدها اصبت بالعمى وعلى اثرها اصبحت غير قادر على رؤية أطفالي الصغار.

ومما زاد من وضعه الصحي أن المواطن طه يعاني من مرض سكري متزامن وهذا سبب له قطع اصبعه قبل سنتين وكذلك التهابات و نزيف مستمر .

ويأمل طه بسرعة تعافيه من الامراض التي اصابت جسده والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي والوقوف على رأس عائلته في كل متطلباتهم .

للتواصل : 0597732539

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