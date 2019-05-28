ملادينوف: معالجة قضايا قطاع غزة لابد أن تمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية

قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن الأمم المتحدة مستمرة في سعيها لإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، مشدداً على أن معالجة قضايا قطاع غزة، لابد أن تمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية.





وأضاف: خلال لقاء جمعه وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو: أن المشكلة الإنسانية في القطاع، نشأت نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام.



وأطلع أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، ملادينوف على آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتطرق أبو عمرو خلال اللقاء إلى ورشة العمل، التي دعت لها الولايات المتحدة، والتي ستعقد في المنامة الشهر المقبل، مؤكداً رفض القيادة المشاركة في هذه الورشة، التي تعتبر جزءاً من (صفقة القرن)، التي تعمل الإدارة الأميركية على تنفيذها بشتى الوسائل.



وشرح أبو عمرو، لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، موضوع اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، والتدهور الاقتصادي الذي نتج عن ذلك.

رام الله - دنيا الوطن