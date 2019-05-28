الحرس الثوري: إيران لن تتوانى عن الرد إذا تعرضت للتهديد

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، شريف رمضان، أن بلاده التزمت بضبط النفس، أمام ممارسات بعض دول الجوار، ولم تتعد على أي دولة منذ انتصار ثورتها، لكنها لن تتوانى عن الرد إذا تعرضت للتهديد.وقال رمضان في تصريحات لموقع (روسيا اليوم): إن "إيران التزمت بضبط النفس مقابل تصرفات بعض دول الجوار، ولم تتعد على أي دولة منذ انتصار الثورة، قدراتنا العسكرية موظفة لمواجهة العدو الأمريكي والإسرائيلي، نسعى إلى السلام والصداقة مع دول المنطقة، لكن إذا تحولت دول الجوار إلى أداة للعدوان على إيران، فإن سياسة إيران معها ستتغير".وأكد أن "الحرس الثوري، سيرد على أي عدوان، نحن مستعدون للدفاع عن بلادنا، ولا نهاب التهديدات، لا نسعى للحرب لكننا لا نخشاها، ومتأكدون من أن المنتصر من هذه المواجهة من يمتلك الإرادة الأكثر صلابة، ونحن نرصد تحركات القوات الأمريكية في الخليج بشكل آني، وهم لم يعززوا وجودهم مقارنة بالسابق".وأضاف: "القوات الأمريكية أصبحت أكثر أدباً في الرد على أسئلة الحرس الثوري، أثناء عبورها من مضيق "هرمز"، ولم نشهد أي تغيير في لحن وسلوك القوات الأمريكية، القوات البحرية في الحرس الثوري مستعدة لجميع السيناريوهات، ونحن قادرون على تأمين الخليج والمضيق".وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعدما أرسلت واشنطن المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط، بما فيها حاملة طائرات وقاذفات (بي 52) وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة، ضد ما يقول المسؤولون الأمريكيون: إنه تهديدات إيرانية لقواتهم في المنطقة.