إقالة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس وحكومته

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس النمساوي، ألكسندر فان در بيلين، اليوم الثلاثاء، إقالة مستشار البلاد سيباستيان كورتس، وحكومته، استجابة لقرار حجب الثقة عنه، وحكومته الصادر عن البرلمان.وكلف فان در بيلين وزير المالية الحالي هارتفيغ لوغير، مستشاراً مؤقتاً؛ ليقود الحكومة الفدرالية في هذه المرحلة.وسيتولى لوغير مهام المستشار، حتى اختيار الرئيس النمساوي مرشحاً جديداً لهذا المنصب ليشغله حتى الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في أيلول/ سبتمبر 2019، حسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).وصوت المجلس الوطني النمساوي، يوم الاثنين، لصالح قرار حجب الثقة عن كورتس، وحكومته، على خلفية شريط فيديو ظهر فيه نائبه السابق هاينتس كريستيان شتراخيه، وهو يتفاوض قبل انتخابات 2017 مع سيدة ناطقة بالروسية على منحه مشاريع عقارية ضخمة، لجهات تقدم له الدعم الإعلامي والمالي في حملة حزبه.