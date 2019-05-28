أرملة تُناشد أهل الخير إنقاذها وأطفالها
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت سيدة من الأردن رسالة وصلت "دنيا الوطن" تُناشد بها أهل الخير مساعدتها.
أرسلت سيدة من الأردن رسالة وصلت "دنيا الوطن" تُناشد بها أهل الخير مساعدتها.
وجاء نص المناشدة كالتالي:
أنا من سكان الرصيفه في الزرقاء / الأردن
يا اخوان بالله عليكم أنكم تساعدوني اعتبروني أختكم او بنتكم
أنا عندي 4 اطفال زوجي متوفي جديد اقسم بالله ما في عنا لا اكل ولا حتى حليب للأطفال مستأجره شقه 100 دينار شهري مكسور علينا وموقعه كمبيالات ومكسور علينا فواتير كهرباء وماء والي حاب يتأكد يجي يتأكد من وضعنا بنفسه ويسأل عنا
بالله عليكم تساعدوني لو بدينار
رقمي
0787790100
00962787790100
يا اخوان بالله عليكم أنكم تساعدوني اعتبروني أختكم او بنتكم
أنا عندي 4 اطفال زوجي متوفي جديد اقسم بالله ما في عنا لا اكل ولا حتى حليب للأطفال مستأجره شقه 100 دينار شهري مكسور علينا وموقعه كمبيالات ومكسور علينا فواتير كهرباء وماء والي حاب يتأكد يجي يتأكد من وضعنا بنفسه ويسأل عنا
بالله عليكم تساعدوني لو بدينار
رقمي
0787790100
00962787790100
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