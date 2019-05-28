أرملة تُناشد أهل الخير إنقاذها وأطفالها





وجاء نص المناشدة كالتالي:





أنا من سكان الرصيفه في الزرقاء / الأردن

يا اخوان بالله عليكم أنكم تساعدوني اعتبروني أختكم او بنتكم

أنا عندي 4 اطفال زوجي متوفي جديد اقسم بالله ما في عنا لا اكل ولا حتى حليب للأطفال مستأجره شقه 100 دينار شهري مكسور علينا وموقعه كمبيالات ومكسور علينا فواتير كهرباء وماء والي حاب يتأكد يجي يتأكد من وضعنا بنفسه ويسأل عنا

بالله عليكم تساعدوني لو بدينار

رقمي

0787790100

00962787790100



رام الله - دنيا الوطنأرسلت سيدة من الأردن رسالة وصلت "دنيا الوطن" تُناشد بها أهل الخير مساعدتها.