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شؤون فلسطينية

شركة توزيع الكهرباء بغزة تُصدر بياناً مهماً حول تصويب أوضاع المخالفين

شركة توزيع الكهرباء بغزة تُصدر بياناً مهماً حول تصويب أوضاع المخالفين
فني في شركة الكهرباء - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، عن إطلاق حملة لتصويب أوضاع المخالفين، ومنحهم فرصة لتسوية قضاياهم ومخالفاتهم عبر السماح لهم بالإبلاغ الطوعي عن مخالفاتهم.

ويأتي ذلك، نظراً للظروف الراهنة في قطاع غزة، والحاجة الملحة لتقليل الفاقد الفني، وضبط المخالفات، والمحافظة على جدول كهرباء أكثر أماناً واستقراراً. 

وأضافت الشركة في بيان لها، أن تسوية القضايا، سيكون مقابل  خصم 50% على الغرامات، وخصم 30% على فرق الاستهلاك لجميع القضايا المضبوطة، والتي يرغب المواطن بحلها خلال فترة الحملة شريطة الدفع النقدي.

كما يمكن إعفاء كل مواطن يقوم بالتبليغ عن المخالفة بنفسه من إجمالي مبلغ غرامة المخالفة، مشددة على ضرورة تصويب الوضع الفني، وعمل آلية سداد فعّال كشرط لإتمام العملية.

 وتابعت: بالنسبة للقضايا المحكومة التي اتخذ فيها قرار سابق، سيتم الخصم على مبلغها المتبقي، وليس على إجمالي المبلغ السابق شريطة الدفع النقدي.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء، أن العرض المذكور يسرى على الاشتراكات المنزلية فقط، وسيسمح بتقسيط فرق الاستهلاك من خلال السداد الآلي أو مسبق الدفع، كما أن الحملة سارية المفعول حتي تاريخ 26/8/2019م. 

وأضافت: أنه يمكن الاستفسار أو المراجعة بالخصوص والتوجه لمراكز العناية بالمشتركين في مقرات الشركة كل في محافظته، أو الاتصال على الرقم 133 الخاص بمركز استعلامات الشركة.

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