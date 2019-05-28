حماس تعلّق على اعتقال الاحتلال لعدد من كوادر الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة (حماس) اليوم الاثنين، على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لعدد من كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح.وقالت الحركة في بيان لها على لسان القيادي عبد الرحمن شديد: إن حملة الاعتقالات الشرسة، التي تشنها قوات الاحتلال على كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، لن تفلح في إسكات صوت العلم والمقاومة والإبداع، الذي رفعته الكتلة شعاراً لها على مدار السنوات كرائدة للعمل الطلابي.وأكد شديد، أن أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، سيواصلون ممارسة حقهم في الحياة الجامعية كاملة، مطالباً إدارة الجامعة، بأن تكون راعية لحرية الأنشطة والحفاظ على حق الطلبة بالتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم بصورة نقابية، تخدم الهوية الفلسطينية، والحركة الطلابية الفلسطينية.وقال: "ستظل الكتلة الإسلامية، عنواناً للعمل الوطني الوحدوي والتميز والإبداع، وإصرار كوادرها وأبنائها على نيل حقوقهم بكل الطرق المتاحة، برغم الملاحقة الشرسة والاعتقال المتكرر".