شؤون فلسطينية

البردويل: نعمل على وضع خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

البردويل: نعمل على وضع خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)
عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل: إن شعبنا لن يمرر (صفقة القرن)، وسيعمل على مواجهتها بكل الوسائل.

جاء ذلك، في كلمة له في المؤتمر الشعبي، الذي نظمته اللجنة الشعبية للاجئين- مخيمات الوسطى، لمواجهة (صفقة القرن).

وتابع البردويل: نعمل من أجل وضع خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)، مؤكداً تمسك حركته بالثوابت الوطنية والمقاومة والوحدة.

وشدّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على رفض تزوير التاريخ والقتال من أجل قضيتنا الفلسطينية.

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