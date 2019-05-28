البردويل: نعمل على وضع خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، صلاح البردويل: إن شعبنا لن يمرر (صفقة القرن)، وسيعمل على مواجهتها بكل الوسائل.جاء ذلك، في كلمة له في المؤتمر الشعبي، الذي نظمته اللجنة الشعبية للاجئين- مخيمات الوسطى، لمواجهة (صفقة القرن).وتابع البردويل: نعمل من أجل وضع خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)، مؤكداً تمسك حركته بالثوابت الوطنية والمقاومة والوحدة.وشدّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على رفض تزوير التاريخ والقتال من أجل قضيتنا الفلسطينية.