مُسن يناشد الرئيس مساعدته بالعلاج بعد حادث مُروع





وقال نجل أبو ريدة في رسالته التي وصلت "دنيا الوطن":





سيدي الرئيس/محمود عباس( ابو مازن)

نحيطكم علما أن والدي يعاني ألما في يده اليمنى حيث تعرض لحادث سير عام 2017 حيث كان يقود دراجة هوائية أدى ذلك إلى كسر في المفصل العلوي لليد الذي يربط الكتف باليد اليمنى حاولنا تكرارا ومرارا وطرقنا كل الابواب ولكن لا جدوى ولا شخص نظر لوضع والدي ، هذا الكسر أدى الى مضاعفات وألام كثيرة منها الام حادة في الرقبة وخشونة في مفصل الكتف ، أيضا مع مرور الوقت اذ بالكسر قد كساه اللحم وهذا يشكل خطرا على يد والدي فنحن نأمل منكم ومن سيادتكم أن تنظروا الى حال يد والدي التي يهددها بالفناء .



أدام علي سيادتكم الصحة و العافية و دمتم ذخرا لنا و لشعبكم الصامد.



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رام الله - دنيا الوطنناشد السيد عبد الهادي محمود أبو ريدة، الرئيس عباس بمساعدته في تلقي العلاج.