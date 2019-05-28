مدينة سوتشي تستضيف أول قمة روسية إفريقية في أكتوبر المقبل





ويترأس القمة كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في حدث يُعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية.





وسيجتمع قادة جميع دول القارة الإفريقية، وفي مقدمتهم، السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي، ورؤساء كبرى التجمعات والمنظمات الإقليمية والفرعية مع الجانب الروسي في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود في الـ 24 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وستركز القمة المنتظرة على آفاق علاقات روسيا مع الدول الإفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي.



كما ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع إعلاناً سياسياً حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الإفريقي.



وسيفتتح رئيسا روسيا ومصر في الـ 23 من تشرين الأول/ أكتوبر منتدى اقتصادياً، يجري تنظيمه في إطار فعاليات رفيعة المستوى بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة، وممثلي كبريات الشركات.



ومن المتوقع، أن يسفر هذا المنتدى عن التوقيع على حزمة مهمة من الاتفاقيات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وبلدان القارة السمراء.

رام الله - دنيا الوطنتستضيف مدينة سوتشي الروسية، أول قمة بين روسيا وإفريقيا في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لتوثيق أواصر الصداقة بين الجانبين.