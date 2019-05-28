الأشغال تبدأ بتعبيد طريق بيتين رغم الضائقة المالية

رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، بتعبيد مقطع طريق بيتين من ضمن مشروع إعادة إنشاء طريق عين يبرود- دورا القرع- بيتين، والذي يربط شمال الضفة الغربية ووسطها.وقال وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة، رغم الظروف والضائقة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، إلا أن جهود الوزارة وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة من البلديات والمقاول والأهالي ووزارة المالية، أثمرت بحل مشكلة هذا الطريق وخرج العمل به الى النور والتي سيساعد في التخفيف من معاناة المواطنين، التي مروا بها عبر سفرهم، معبراً عن استعداد وزارته الدائم لتنفيذ مشاريع التي تخدم المواطن أولاً، وتسعى للنهوض بواقع البنية التحتية لفلسطين، وتثبيت المواطن الفلسطني على أرضه، ضد ما يتعرض له من مضايقات الاحتلال، وهي خطوة من خطوات بناء الدولة الفلسطينية.يذكر، أن مقطع هذا المشروع ، يتم تنفيذه من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان، و يبلغ طوله 1700م، بعرض 6.20م إسفلت، وقد بدأنا بتعبيد الاتجاه الأيمن من الشارع، ويشمل العمل به أرصفه وجزيرة وسطية، وإنشاء عبارتين أنبوبيتين وأثاث طريق، وسيتم استكمال الأعمال الأخرى نهاية الأسبوع.