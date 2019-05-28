سالم: تجهيز دوريات السلامة على الطرق بكاميرات لمراقبة مخالفي قوانين السير

رام الله - دنيا الوطنصرح وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، بأن الوزارة قد أدخلت اليوم الثلاثاء 28/5/2019 تقنية إضافية على عمل دوريات السلامة على الطرق، وذلك عبر تركيب كاميرات مراقبة بداخلها، بحيث تستطيع من خلالها تصوير ورصد وتوثيق المخالفات المرورية على الخطوط السريعة، ما بين المدن الفلسطيينة.وأوضح سالم، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة المتواصل والحثيث نحو تحقيق بيئة مرورية آمنة؛ للحد من مختلف الحوادث المرورية، والتي تزهق أرواح المواطنين وتدمر ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الإخوة في شرطة المرور، ستتخذ سلسلة عقوبات وإجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين لقوانين السير ومن أبرزها: الحجز الإداري للمركبة، وتحويل السائق المخالف لدورة مانعة، وسحب الرخص، وتحرير مخالفات مرورية من قبل شرطة المرور .وقد قدم سالم، شكره وتقديره العميقين لشركة المشرق للتأمين ممثلة بمديرها العام السيد نها سعد ولطواقم الشركة على تبرعهم السخي بهذه الكاميرات، والتي عددها (13) كاميرة مراقبة.وبموجب هذه الكاميرات، سيتم نقل الصور بشأن الحيثيات الخاصة بالمخالفات المرورية عبر خدمات الإنترنت إلى مراكز السيطرة وتسجيلها وفق الأصول، واتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.من جانبه، أهاب مدير عام سلطة الترخيص السيد يحيى عكوبة، بجميع السائقين بضرورة الالتزام بقوانين السير للحفاظ على أرواحهم، وأوراح الجميع وممتلكاتهم، وأكد على أن دوريات السلامة على الطرق، ستباشر عملها وفق هذه التقنية لردع ومحاسبة المخالفين.