استمرت أربعة أيام.. ترامب يختتم زيارته لليابان

رام الله - دنيا الوطناختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة لليابان استمرت أربعة أيام، التقى خلالها رئيس الوزراء شينزو آبي.وخلال الزيارة، حظي ترامب بشرف استقبال الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو له، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقيه الإمبراطور، كما نقل موقع (روسيا اليوم).كما لعب ترامب الغولف مع رئيس الوزراء شينزو آبي، وحضر مباراة بطولة السومو المبجلة بالنسبة لليابانيين، وقدم "كأس ترامب" للفائز الأول في البطولة.ومساء الاثنين، حضر الرئيس الأمريكي مع زوجته ميلانيا مأدبة عشاء رسمية بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والعامة، ألقى خلالها والإمبراطور كلمتين ترحيبيتين.وغادر ترامب وعقيلته مطار هانيدا في طوكيو اليوم عائداً إلى واشنطن، مع توقف للتزود بالوقود في قاعدة جوية أمريكية في ألاسكا.