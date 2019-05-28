شؤون فلسطينية

الخارجية: اعترافات المُدعي العسكري تفضح قضاء الاحتلال أمام الجنائية الدولية

الخارجية: اعترافات المُدعي العسكري تفضح قضاء الاحتلال أمام الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات المدعي العام العسكري الإسرائيلي، التي اعترف فيها بوجود قرار من المستوى السياسي والقضائي، بمنح الحصانة الكاملة لجنود الاحتلال، وتوفير الحماية القضائية للجنود، الذين يقتلون الفلسطينيين، وتقديم الدعم الكامل لهم.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصريح ونتائجه وتداعياته، وتعتبره اعترافاً صريحاً وفاضحاً بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في دولة الاحتلال في الجرائم اليومية، التي يرتكبها جنود الاحتلال ومستوطنوه، بحق أبناء شعبنا، وتحريضاً علنياً على ارتكاب المزيد من الجرائم والإعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة على حواجز الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة.

وطالبت الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بالتعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية، وعدم الوقوع في مصيدة الاعتقالات والتحقيقات والمحاكمات الشكلية التي تلجأ إليها سلطات الاحتلال؛ لتضليل تلك المحاكم والرأي العام العالمي، في محاولة لإقناع الأطراف الدولية بوجود محاكمات نزيهة للمجرمين والقتلة.

وأكدت الخارجية، أن محاكم الاحتلال، ومنظومته القضائية، توفر للمجرمين أبواباً للهروب والتبرئة بكافة الأشكال، بدءاً من إخفاء الأدلة، والتلاعب بمسرح الجريمة، ومروراً بمحاكمات هزلية شكلية، وصولاً إلى تبرئتهم الكاملة والافراج عنهم، وهو ما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجنائية الدولية، ويتطلب منها الاستجابة للمطالبات الفلسطينية، بفتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال.

وكان المدعي العام العسكري الإسرائيلي، قد صرح أيضاً، أن (الجنائية الدولية لا تمتلك الصلاحيات للبحث في كل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني).

أخبار ذات صلة

الأسير المحرر أشرف النباهين يصارع الموت بعد إصابته بورم سرطاني في الدماغ

الأسير المحرر أشرف النباهين يصارع الموت بعد إصابته بورم سرطاني في الدماغ

أرملة تُناشد أهل الخير إنقاذها وأطفالها

أرملة تُناشد أهل الخير إنقاذها وأطفالها

شركة توزيع الكهرباء بغزة تُصدر بياناً مهماً حول تصويب أوضاع المخالفين

شركة توزيع الكهرباء بغزة تُصدر بياناً مهماً حول تصويب أوضاع المخالفين

حماس تعلّق على اعتقال الاحتلال لعدد من كوادر الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح

حماس تعلّق على اعتقال الاحتلال لعدد من كوادر الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح

البردويل: نعمل على وضع خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

البردويل: نعمل على وضع خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

أبو ردينة: أية حلول جُزئية للقضية الفلسطينية لن تجلب السلام والأمن

أبو ردينة: أية حلول جُزئية للقضية الفلسطينية لن تجلب السلام والأمن

والد مريض يناشد الرئيس ووزيرة الصحة بالسماح لابنه باستكمال علاجه بإسرائيل

والد مريض يناشد الرئيس ووزيرة الصحة بالسماح لابنه باستكمال علاجه بإسرائيل

مُسن يناشد الرئيس مساعدته بالعلاج بعد حادث مُروع

مُسن يناشد الرئيس مساعدته بالعلاج بعد حادث مُروع

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الأسير المحرر أشرف النباهين يصارع الموت بعد إصابته بورم سرطاني في الدماغ

الأسير المحرر أشرف النباهين يصارع الموت بعد إصابته بورم سرطاني في الدماغ

أرملة تُناشد أهل الخير إنقاذها وأطفالها

أرملة تُناشد أهل الخير إنقاذها وأطفالها

حماس تعلّق على اعتقال الاحتلال لعدد من كوادر الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح

حماس تعلّق على اعتقال الاحتلال لعدد من كوادر الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح

والد مريض يناشد الرئيس ووزيرة الصحة بالسماح لابنه باستكمال علاجه بإسرائيل

والد مريض يناشد الرئيس ووزيرة الصحة بالسماح لابنه باستكمال علاجه بإسرائيل

مُسن يناشد الرئيس مساعدته بالعلاج بعد حادث مُروع

مُسن يناشد الرئيس مساعدته بالعلاج بعد حادث مُروع

الديمقراطية: الموقف العربي من مؤتمر البحرين مقياس الصدقية نحو القدس

الديمقراطية: الموقف العربي من مؤتمر البحرين مقياس الصدقية نحو القدس

الأشغال تبدأ بتعبيد طريق بيتين رغم الضائقة المالية

الأشغال تبدأ بتعبيد طريق بيتين رغم الضائقة المالية

سالم: تجهيز دوريات السلامة على الطرق بكاميرات لمراقبة مخالفي قوانين السير

سالم: تجهيز دوريات السلامة على الطرق بكاميرات لمراقبة مخالفي قوانين السير

منوعات

متعبة وشاحبة ام سعيدة؟ شاهد كيف تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج

متعبة وشاحبة ام سعيدة؟ شاهد كيف تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج

شيرين عبد الوهاب تنتظر مولودها الأول من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تنتظر مولودها الأول من حسام حبيب

منى عبدالغني تحصد التعليقات بصورة مع نجلها الوسيم

منى عبدالغني تحصد التعليقات بصورة مع نجلها الوسيم

بسمة وهبة تكشف تفاصيل محاولة قتلها.. وهذا سر ثرائها

بسمة وهبة تكشف تفاصيل محاولة قتلها.. وهذا سر ثرائها

قُبلة هنا شيحا وآدم تُذيب القلوب

قُبلة هنا شيحا وآدم تُذيب القلوب

&#34;ادعو له&#34;.. نجل محمد نجم يكشف أخباراً سيئة عن والده

"ادعو له".. نجل محمد نجم يكشف أخباراً سيئة عن والده

أسرار خطيرة تكشف عن موت الأميرة ديانا للمرة الأولى

أسرار خطيرة تكشف عن موت الأميرة ديانا للمرة الأولى

نقل الفنانة سعاد عبد الله للمستشفى وأمير الكويت يزورها للاطمئنان عليها

نقل الفنانة سعاد عبد الله للمستشفى وأمير الكويت يزورها للاطمئنان عليها

حلقة خارجة عن المألوف.. طارق الشناوي كاد يفقد حياته مع رامز جلال

حلقة خارجة عن المألوف.. طارق الشناوي كاد يفقد حياته مع رامز جلال

رسميًا.. توقف بث برنامج &#34;شيخ الحارة&#34; للإعلامية بسمة وهبة

رسميًا.. توقف بث برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة

عربي

انتخاب نيجرفان البارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

انتخاب نيجرفان البارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

استشهاد عسكري سوري بقصف إسرائيلي لمضادات حربية بالقنيطرة

استشهاد عسكري سوري بقصف إسرائيلي لمضادات حربية بالقنيطرة