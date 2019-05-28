بقرار رئاسي.. توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة لكافة الأشهر

خاص دنيا الوطن



أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أنه وبقرار من الرئيس محمود عباس، تقرر توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.





وقال ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة عن الشهر الحالي بنسبة 60% من راتب الـ 100%.







وأوضح ملحم، أن نسبة الصرف بالضفة الغربية وقطاع ستكون موحدة اعتباراً من الشهر الجاري وللأشهر المقبلة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بتعليمات مباشرة من الرئيس عباس.







وأضاف ملحم: "ستصرف الرواتب في الضفة وغزة بنسبة 60% وبحد أدنى 2000 شيكل لكل الفئات، حيث ستعتمد هذه الآلية لكل الأشهر وفق النسبة المقررة من مجلس الوزراء".





ونفى ملحم، ما يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة، مؤكداً أن الحكومة ترفض استلام أية أموال منقوصة من الجانب الإسرائيلي.