قوات الاحتلال تُحاصر المصلين في الأقصى لتأمين اقتحامات جديدة للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنفرضت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، حصاراً على المصلين والمعتكفين في المُصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، لتأمين اقتحامات استفزازية جديدة للمستوطنين؛ الأمر الذي تسبب بأجواء متوترة في المسجد، حتى انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الحصار بدأ مع بدء اقتحامات المستوطنين للمسجد صباح اليوم، وجولاتهم الاستفزازية فيه، في حين صدحت حناجر المصلين المحاصرين بهتافات التكبير الاحتجاجية، كما أغلق المعتكفون أبواب المصلى القبلي لتفويت الفرصة على اقتحامه من جنود الاحتلال، أو تصوير المصلين.وكانت الأوقاف الإسلامية، طلبت من شرطة الاحتلال عدم السماح باقتحامات جديدة للمستوطنين، خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.