موقع إسرائيلي: حماس أعطت الضوء الأخضر لإطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة





وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي، أنه على الرغم من التفاهمات، إلا أن الجيش، يستعد لموجة بالونات حارقة من غزة.





وأضاف: أنه علم من مصادر في الجيش، أن هناك تعزيز للقوات المتواجدة على حدود غزة، عبر أوامر تجنيد خاصة في فرقة غزة لتشكيل فرق لإطفاء الحرائق.





وتابع موقع (والا): وفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، وبناءً على معلومات استخبارية، فإن حماس أعطت الضوء الأخضر لإطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة في الأيام القليلة المقبلة؛ لزيادة الضغط على إسرائيل، لتشجيع تنفيذ التفاهمات، على حد قوله.

رام الله - دنيا الوطنقالت تقارير صحفية إسرائيلية: إن حركة حماس، أعطت الضوء الأخضر، لإطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة في الأيام القليلة المقبلة، بهدف زيادة الضغط على "إسرائيل" لتشجيع تنفيذ التفاهمات.