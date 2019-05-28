بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 2019/5/29.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها، المتبقي من الحافلة السادسة + الحافلة السابعة حتى الرقم (100) من كشف (5/16).
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، وعلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 2019/5/29.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها، المتبقي من الحافلة السادسة + الحافلة السابعة حتى الرقم (100) من كشف (5/16).
وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، وعلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
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