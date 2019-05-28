بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 2019/5/29.وقالت الوزارة في بيان لها: إن الحافلات المراد سفرها، المتبقي من الحافلة السادسة + الحافلة السابعة حتى الرقم (100) من كشف (5/16).وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، وعلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.