لجنة الحج بـ"الأوقاف" تُصدر توضيحاً حول تأخر خروج بعض الحجاج للعام المُقبل

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية (المحافظات الجنوبية) بياناً صحفياً توضيحياً، أكدت فيه أن الأعداد المتبقية وفق الجدول التسلسلي لأسماء الحجاج المنوي خروجهم للحج العام المقبل 1441هـ، بلغ (1558) حاجاً وحاجة، وذلك بعد الانتهاء من الإعلان عن العدد المقرر سفرهم لهذا العام 1440هـ والبالغة (2508) حجاج وحاجات.وأوضحت اللجنة، أنها كانت قد أجرت قرعة علنية عام 2013م لجدولة الأسماء بشكل تسلسلي، مما يتيح المجال لهم بالمحافظة على حقوقهم بالسفر، ومعرفة كل حاج عن العام الذي سيؤدي الفريضة فيه، وفق ما أفرزته القرعة العامة، منوهةً إلى أن سبب تأخر هذا العدد من الأسماء المتبقية في الكشوفات، جاء نتاج تقليص عدد حجاج العالم العربي والإسلامي بنسبة (20%) وقبل أربعة أعوام بسبب التوسعة بالحرم، ما أدى لتقليص عدد (500) حاج من العدد الأساسي لحصة قطاع غزة على مدار أربع سنوات حيث تم تأخير خروج (2000) حاج ضمن هذه الأعوام التي تم فيها التقليص.وبينت اللجنة، أنها أجرت قرعة لبعض المناطق التي انتهت أعدادها، وفق الجدولة، كالوسطى وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا وخانيونس الشرقية، بهدف معالجة النسب الخاصة بهم، لافتةً إلى أن عدد الحجاج المتبقي لمحافظة غزة (1395) حاجاً في حين أن عدد حجاج خانيونس (110) حجاج، ورفح (53) حاجاً.وقالت اللجنة: "ستكون أحقية السفر العام المقبل للأعداد المتبقية، وفي حال حصلت فلسطين هذا لعام على مكرمة سعودية بزيادة أعداد الحجاج، فإن الأولوية، ستكون لها في السفر، وذلك وفق الجدول التسلسلي ضمن الكشوفات.