فتح تُدين منع الأجهزة الأمنية بغزة توزيع "الحياة الجديدة" في القطاع

وأكدت الحركة، أن رسالة الإعلام الرسمي الفلسطيني منحازة لنبض الشارع في قطاع غزة، الرافض لحكم وسيطرة حماس، مؤكدة أن حماس ارتكبت ولا زالت ممارسات قمعية بحق المؤسسات الإعلامية الوطنية والعاملين فيها، من خلال الاعتداء على مقراتها واعتقال العاملين فيها، ما يشكل انتهاكاً لحرية العمل الإعلامي، مشددة على أن إجراءات حماس، وقراراتها باطلة وغير قانونية.

رام الله - دنيا الوطندانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، منع الأجهزة الأمنية بغزة، توزيع صحيفة (الحياة الجديدة)، في القطاع.وأكدت الحركة في بيان لها، صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن قرار المنع يعبر بصورة عن "سياسات حماس الرامية إلى تعزيز خطابها الإعلامي الرامي للنيل من الحقيقية وتحريفها، بما يتماشى ورؤيتها المستندة على ركائز الكراهية والفرقة، وتعزيز الانقسام"، وفق تعبيرها.وقالت: إن "ما تقوم به حركة حماس بشأن الاعلام الرسمي، يأتي ضمن رؤية ممهنجة تعتبر مساساً جسيماً وخطيراً بالحريات الإعلامية، واعتداء على الخطاب الوطني الفلسطيني، ومؤسساتنا الإعلامية الوطنية، التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل نقل الرواية الإعلامية للعالم، وإظهار معاناة أبناء شعبنا، جراء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".