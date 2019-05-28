المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 60% بالضفة وغزة يوم الخميس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر 5/2019، سيكون يوم الخميس الموافق 30/05/2019، عبر البنوك.وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بناءً على توجيهات الرئيس، والقرارات المعتمدة من الحكومة والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتساب الرواتب لجميع موظفي الدولة، ستصبح رواتب شهر أيار/ مايو، الاستمرار كما كان الحال عليه خلال الأشهر الأربعة المنصرمة، بصرف كامل مخصصات الجرحى وأسر الشهداء والأسرى والأسرى المحررين في جميع محافظات الوطن.وأضافت: أنه سيتم صرف ما نسبته 60% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، بحد أدنى 2000 شيكل لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً.كما أكدت صرف كامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية، على حد سواء، حسب الأصول.وثمنت الوزارة صمود الموظفين العموميين في هذه الظروف الراهنة، متمنين للجميع أعياداً مباركة.