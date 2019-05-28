شؤون فلسطينية

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 60% بالضفة وغزة يوم الخميس

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 60% بالضفة وغزة يوم الخميس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر 5/2019، سيكون يوم الخميس الموافق 30/05/2019، عبر البنوك.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بناءً على توجيهات الرئيس، والقرارات المعتمدة من الحكومة والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتساب الرواتب لجميع موظفي الدولة، ستصبح رواتب شهر أيار/ مايو، الاستمرار كما كان الحال عليه خلال الأشهر الأربعة المنصرمة، بصرف كامل مخصصات الجرحى وأسر الشهداء والأسرى والأسرى المحررين في جميع محافظات الوطن.

وأضافت: أنه سيتم صرف ما نسبته 60% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، بحد أدنى 2000 شيكل لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً.

كما أكدت صرف كامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية، على حد سواء، حسب الأصول.

وثمنت الوزارة صمود الموظفين العموميين في هذه الظروف الراهنة، متمنين للجميع أعياداً مباركة.

أخبار ذات صلة

بقرار رئاسي.. توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة لكافة الأشهر

بقرار رئاسي.. توحيد نسبة صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة لكافة الأشهر

&#34;التعليم العالي&#34; تؤكد اهتمامها بطلبة الداخل المحتل في الجامعات الفلسطينية

"التعليم العالي" تؤكد اهتمامها بطلبة الداخل المحتل في الجامعات الفلسطينية

قوات الاحتلال تُحاصر المصلين في الأقصى لتأمين اقتحامات جديدة للمستوطنين

قوات الاحتلال تُحاصر المصلين في الأقصى لتأمين اقتحامات جديدة للمستوطنين

موقع إسرائيلي: حماس أعطت الضوء الأخضر لإطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة

موقع إسرائيلي: حماس أعطت الضوء الأخضر لإطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة

بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

لجنة الحج بـ&#34;الأوقاف&#34; تُصدر توضيحاً حول تأخر خروج بعض الحجاج للعام المُقبل

لجنة الحج بـ"الأوقاف" تُصدر توضيحاً حول تأخر خروج بعض الحجاج للعام المُقبل

فتح تُدين منع الأجهزة الأمنية بغزة توزيع &#34;الحياة الجديدة&#34; في القطاع

فتح تُدين منع الأجهزة الأمنية بغزة توزيع "الحياة الجديدة" في القطاع

&#34;كوبلاك&#34; تُعلن رفضها وإدانتها لمؤتمر المنامة وتدعو العرب لمقاطعته

"كوبلاك" تُعلن رفضها وإدانتها لمؤتمر المنامة وتدعو العرب لمقاطعته

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تؤكد اهتمامها بطلبة الداخل المحتل في الجامعات الفلسطينية

"التعليم العالي" تؤكد اهتمامها بطلبة الداخل المحتل في الجامعات الفلسطينية

قوات الاحتلال تُحاصر المصلين في الأقصى لتأمين اقتحامات جديدة للمستوطنين

قوات الاحتلال تُحاصر المصلين في الأقصى لتأمين اقتحامات جديدة للمستوطنين

بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

بالأسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

فتح تُدين منع الأجهزة الأمنية بغزة توزيع &#34;الحياة الجديدة&#34; في القطاع

فتح تُدين منع الأجهزة الأمنية بغزة توزيع "الحياة الجديدة" في القطاع

&#34;كوبلاك&#34; تُعلن رفضها وإدانتها لمؤتمر المنامة وتدعو العرب لمقاطعته

"كوبلاك" تُعلن رفضها وإدانتها لمؤتمر المنامة وتدعو العرب لمقاطعته

عريقات: القيادة أجرت اتصالات مع أكثر من 20 دولة حول مؤتمر المنامة

عريقات: القيادة أجرت اتصالات مع أكثر من 20 دولة حول مؤتمر المنامة

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع في أسعار المنتج خلال نيسان الماضي

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع في أسعار المنتج خلال نيسان الماضي

تنقل 4338 مواطنًا ومنع سفر أربعة على (معبر الكرامة)

تنقل 4338 مواطنًا ومنع سفر أربعة على (معبر الكرامة)

منوعات

متعبة وشاحبة ام سعيدة؟ شاهد كيف تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج

متعبة وشاحبة ام سعيدة؟ شاهد كيف تقضي إليسا وقتها خلال تلقيها العلاج

شيرين عبد الوهاب تنتظر مولودها الأول من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تنتظر مولودها الأول من حسام حبيب

منى عبدالغني تحصد التعليقات بصورة مع نجلها الوسيم

منى عبدالغني تحصد التعليقات بصورة مع نجلها الوسيم

بسمة وهبة تكشف تفاصيل محاولة قتلها.. وهذا سر ثرائها

بسمة وهبة تكشف تفاصيل محاولة قتلها.. وهذا سر ثرائها

قُبلة هنا شيحا وآدم تُذيب القلوب

قُبلة هنا شيحا وآدم تُذيب القلوب

&#34;ادعو له&#34;.. نجل محمد نجم يكشف أخباراً سيئة عن والده

"ادعو له".. نجل محمد نجم يكشف أخباراً سيئة عن والده

أسرار خطيرة تكشف عن موت الأميرة ديانا للمرة الأولى

أسرار خطيرة تكشف عن موت الأميرة ديانا للمرة الأولى

نقل الفنانة سعاد عبد الله للمستشفى وأمير الكويت يزورها للاطمئنان عليها

نقل الفنانة سعاد عبد الله للمستشفى وأمير الكويت يزورها للاطمئنان عليها

حلقة خارجة عن المألوف.. طارق الشناوي كاد يفقد حياته مع رامز جلال

حلقة خارجة عن المألوف.. طارق الشناوي كاد يفقد حياته مع رامز جلال

رسميًا.. توقف بث برنامج &#34;شيخ الحارة&#34; للإعلامية بسمة وهبة

رسميًا.. توقف بث برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة

عربي

انتخاب نيجرفان البارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

انتخاب نيجرفان البارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

استشهاد عسكري سوري بقصف إسرائيلي لمضادات حربية بالقنيطرة

استشهاد عسكري سوري بقصف إسرائيلي لمضادات حربية بالقنيطرة