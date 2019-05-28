انتخاب نيجرفان البارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

رام الله - دنيا الوطنانتخب برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، نيجرفان البارزاني، رئيساً جديداً للإقليم.وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن البارزاني، حصل على أصوات 68 عضواً من أصل 81 في البرلمان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقالت: "إن جلسة انتخاب البارزاني، شهدت مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني، والجيل الجديد".جدير بالذكر، أن البارزاني، كان يشغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان قبل انتخابه رئيساً اليوم.