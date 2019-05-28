شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع في أسعار المنتج خلال نيسان الماضي

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع في أسعار المنتج خلال نيسان الماضي
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.39% خلال شهر نيسان 2019 مقارنة مع شهر آذار 2019أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 100.64 خلال شهر نيسان 2019 مقارنة ﺒ 100.25 خلال شهر آذار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.43%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 100.57 خلال شهر نيسان 2019 مقارنة ﺒ 100.14 خلال شهر آذار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 101.15 خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بـ 101.16 خلال شهر آذار 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.18%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.52%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 12.11%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 2.63%، متأثرةً بارتفاع أسعار زراعة التفاحيات والثمار ذات النواة الصلبة بنسبة 22.43%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 1.85%، متأثرةً بارتفاع أسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 3.94%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 2.20%، متأثرةً بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 2.49%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.39%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 4.65%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 3.05%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.25%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.86%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.22%، وأسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 1.06%، وأسعار صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بمقدار 1.00%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 0.98%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.41%.

في حين شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر نيسان 2019 مقارنة بشهر آذار 2019، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

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