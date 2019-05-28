تنقل 4338 مواطنًا ومنع سفر أربعة على (معبر الكرامة)





وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن 4338 مسافرًا، تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس، مشيرة إلى أن عدد المغادرين بلغ 1999 مسافرًا، والقادمين 2339 مسافرًا فيما أعاد الاحتلال 4 مواطنين.



ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الثلاثاء من الساعة 7:30 صباحاً، وحتى الساعة 9:30 مساءً في كلا الاتجاهين.



رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سفر 4 مواطنين من (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني، يوم الاثنين، بحجة المنع الأمني.