جيش الاحتلال يُعزز قواته على حدود قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (واللا) الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، باستدعاء العشرات من قوات الاحتياط، لتعزيز قواته بالجنوب.وقال الموقع: "إن هذه التعزيزات، تأتي في إطار استعدادات الجيش لزيادة سقوط البالونات الحارقة من غزة، رغم التفاهمات مع حركة حماس".وأضاف الموقع: "إن الجيش الإسرائيلي، قرر تعزيز فرقة غزة بعشرات من قوات الاحتياط، من أجل إنشاء طاقم خاص لإخماد الحرائق بالجنوب".وأشار الموقع، الى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تعتقد أن الفصائل بغزة، وعلى رأسها حماس، ستواصل إطلاق البالونات الحارقة من غزة.