المفتي العام للقدس: صلاة عيد الفطر الساعة السادسة وخمس دقائق





وبهذه المناسبة، حث حسين، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم.





وأشار المفتي إلى أن صدقة الفطر، قدرت هذا العام بتسعة شواكل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، وهو الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً، حسب التوقيت الصيفي.