المكتب الحركي للصحفيين يستنكر منع توزيع صحيفة (الحياة الجديدة) بغزة

استنكر المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة (فتح) الأقاليم الجنوبية، طلب نائب عام حركة حماس من محكمة الصلح بمنع توزيع صحيفة (الحياة الجديدة) في قطاع غزة.



واعتبر المكتب الحركي، أن هذا الطلب يعتبر تقييداً للحريات العامة، وانتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، والتي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.



وأعرب المكتب الحركي عن تضامنه الكامل مع الزملاء في صحيفة (الحياة الجديدة) العاملين في مكتبها بغزة، ومشاركته في كافة الفعاليات التضامنية، المنددة بهذا الطلب الجائر.



وقال المكتب الحركي في بيان صادر عنه: إن هذا الإجراء، يأتي استمراراً للانتهاكات التي تعرض لها عدد كبير من الصحفيين الفترة الماضية في قطاع غزة، خلال قيامهم بعملهم الصحفي من خلال الاعتداء عليهم، واعتقالهم، وفرض الإقامة الجبرية، وغيرها من الممارسات، إلى جانب تقييد عمل العديد من المؤسسات، مثل تلفزيون فلسطين، ومواصلة إغلاق عدد آخر من المؤسسات الصحفية.



وطالب المكتب الحركي المركزي للصحفيين، بعدم تقييد عمل الصحفيين، والسماح للمؤسسات الصحفية، ووسائل الإعلام، بممارسة عملها الصحفي بحرية، ودون وضع أية عراقيل.



رام الله - دنيا الوطن