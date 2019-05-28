وزير إسرائيلي سابق يُطالب بإلغاء قمة البحرين

رام الله - دنيا الوطنهاجم وزير إسرائيلي سابق، طاقم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهمه بأنه لا يفهم الفلسطينيين جيداً، مطالباً بضرورة إلغاء مؤتمر البحرين المقرر عقده الشهر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.وأوضح الوزير يوسي بيلين، أن ترامب لا يفهم الفلسطينيين، بدليل أن تفكيره بإيجاد فاصل بين السلام الاقتصادي، وحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، جزء من أحلام اليقظة، ما يعني إمكانية التنازل عن لقاء عابر في البحرين إلى موعد آخر يتم تحديده، حتى يتم إعلان الخطة السياسية الأمريكية".وقال بيلين، في مقاله على موقع (يسرائيل بلاس): "ليس كافياً أن تجمع قمة البحرين وزراء المالية في المنامة أواخر حزيران/ يونيو المقبل، فقد شهد عالمنا كثيراً من القمم والمؤتمرات، لكن الخطورة أن هذه القمة، قد تسبب كثيراً من الأضرار بعد الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها إدارة ترامب، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي".