التنمية الاجتماعية بغزة تصدر تنويها خاصا بمستحقات جرحى مسيرة العودة

رام الله - دنيا الوطنأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاعلان عن توزيع المستحقات المالية الخاصة بالجرحى عبر البريد الحكومي، هو من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية فقط ولا علاقة لأي جهة أخرى بذلكوبدأت عملية صرف المساعدات المالية لجرحى وشهداء مسيرات العودة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28/5/2019 عبر كافة افرع البريد المنتشرة في قطاع غزة.