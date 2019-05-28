فيديو: نائب بحريني يعتذر للشعب الفلسطيني"اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"





رام الله - دنيا الوطنتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للنائب في البرلمان البحريني أحمد الأنصاري، معلقاً على ورشة بلاده الاقتصادية (صفقة القرن).وقال النائب الأنصاري معتذراً للشعب الفلسطيني: نحن نرفض التطبيع (اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا).وأضاف: "إلى إخواننا في فلسطين المحتلة نقول: عذراً فحكومات الدول العربية، قد باعت قضيتكم، وأصبحتم حملاً ثقيلاً يجب التخلص منه، وأوهمت نفسها هذه الحكومات بأن السبيل إلى استعادة القدس عبر اللقاءات، والجلسات الخاصة، والاتفاقيات التي كبلت نفسها بها".