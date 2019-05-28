شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً ويزعم العثور على أسلحة

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً ويزعم العثور على أسلحة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتقال 17 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وزعم مصادرة أسلحة وأموال.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام: إن جنوده اعتقلوا 17 فلسطينياً جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، وحيازة وسائل قتالية، كما زعم تم ضبط مسدس وبندقية وكميات من الذخيرة خلال حملة تفتيش في الخليل.

بالإضافة إلى ذلك، وخلال عملية تفتيش لجنود الاحتلال وقوات حرس الحدود عند مفترق مستوطنة (تبوح)، صادر الجنود أموالاً تصل لعشرات آلاف الشواكل، بزعم أن هذه الأموال تستخدم للإرهاب، على حد تعبير جيش الاحتلال.

وفي شمال الضفة الغربية، نصبت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، حاجزاً عسكرياً على شارع جنين- حيفا غرب مدينة جنين.

وقال مواطنون: إن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا قرب دوار بلدة اليامون، على شارع جنين حيفا، وأعاقت حركة المواطنين، إذ أوقفت المركبات، وفتشت بعضها، ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات، طالت نشطاء في الكتلة الإسلامية، بجامعة النجاح الوطنية في نابلس.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت ممثل الكتلة، إبراهيم شلهوب، والمتحدث باسمها أحمد درويش، وكلاً من: حسني العامودي، وعوني الشخشير، ومحمد حمدان، علماً أن جميع المعتقلين، هم من الأسرى المحررين، وممن أفرج عنهم حديثاً.

أخبار ذات صلة

فيديو: نائب بحريني يعتذر للشعب الفلسطيني&#34;اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا&#34;

فيديو: نائب بحريني يعتذر للشعب الفلسطيني"اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لليوم الثلاثاء

حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

اشتية يبحث مع وفد من الخارجية السويسرية قضايا تنموية وسياسية

اشتية يبحث مع وفد من الخارجية السويسرية قضايا تنموية وسياسية

ما حقيقة &#34;التلفريك&#34; في مدينة خانيونس؟

ما حقيقة "التلفريك" في مدينة خانيونس؟

شاهد: إطلاق تحدي &#34;مقلوبة المقاومة&#34; على أنقاض منزل قصفه الاحتلال

شاهد: إطلاق تحدي "مقلوبة المقاومة" على أنقاض منزل قصفه الاحتلال

حماس تُعلّق على القصف الإسرائيلي لسوريا

حماس تُعلّق على القصف الإسرائيلي لسوريا

إسرائيل تُحول للسلطة 600 مليون شيكل سراً والأخيرة تُعيدها

إسرائيل تُحول للسلطة 600 مليون شيكل سراً والأخيرة تُعيدها

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً ويزعم العثور على أسلحة

الاحتلال يعتقل 17 مواطناً ويزعم العثور على أسلحة

اشتية يبحث مع وفد من الخارجية السويسرية قضايا تنموية وسياسية

اشتية يبحث مع وفد من الخارجية السويسرية قضايا تنموية وسياسية

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع جهات مانحة

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع جهات مانحة

عشراوي: ورشة &#34;المنامة&#34; لصرف الأنظار عن عمليات النهب المنظم للأرض الفلسطينية

عشراوي: ورشة "المنامة" لصرف الأنظار عن عمليات النهب المنظم للأرض الفلسطينية

أبو هولي: مؤتمر المنامة لن يكون سوى حبر على ورق بالنسبة للفلسطينيين

أبو هولي: مؤتمر المنامة لن يكون سوى حبر على ورق بالنسبة للفلسطينيين

منوعات

نقل الفنانة سعاد عبد الله للمستشفى وأمير الكويت يزورها للاطمئنان عليها

نقل الفنانة سعاد عبد الله للمستشفى وأمير الكويت يزورها للاطمئنان عليها

حلقة خارجة عن المألوف.. طارق الشناوي كاد يفقد حياته مع رامز جلال

حلقة خارجة عن المألوف.. طارق الشناوي كاد يفقد حياته مع رامز جلال

رسميًا.. توقف بث برنامج &#34;شيخ الحارة&#34; للإعلامية بسمة وهبة

رسميًا.. توقف بث برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

الطباخ التركي الشهير &#34;بوراك&#34; يعرض الزواج على فنانة عربية

الطباخ التركي الشهير "بوراك" يعرض الزواج على فنانة عربية

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

عربي

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب

شاهد: نجل مبارك يَرُدُّ على طلب بالاعتذار عن فترة حكم والده لمصر

شاهد: نجل مبارك يَرُدُّ على طلب بالاعتذار عن فترة حكم والده لمصر