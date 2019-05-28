حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً إلى حار في ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة،؛ لتبصح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو لطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتبصح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والخميس، يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، الجمعة المقبل، حاراً نسبياً إلى حار في ساعات النهار، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية في ساعات الليل، ولطيفاً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة يومي الأربعاء والخميس من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.