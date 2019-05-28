شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وفد من الخارجية السويسرية قضايا تنموية وسياسية

اشتية يبحث مع وفد من الخارجية السويسرية قضايا تنموية وسياسية
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء، محمد اشتية سويسرا لتقديم دعم فني واستشاري في تأسيس بنك استثماري فلسطيني للتنمية، ودعم إنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني، وهما مشروعان قررت الحكومة تأسيسهما ضمن استراتيجيتها للنهوض بالاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقائه الاثنين في مكتبه بمدينة رام الله، وفدا من الخارجية السويسرية ترأسه مدير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في الخارجية السويسرية السفير ولفغانغ امادوس برولهارت، بحث خلاله المشاريع التي تنفذها سويسرا في فلسطين.

وأطلع رئيس الوزراء الوفد على الإطار العام لبرنامج حكومته، مشددا على أنه يقوم على تعزيز الصمود المقاوم، من خلال تنمية اقتصادية مبنية على أساس التنمية بالعناقيد والاستثمار بالتعليم والإنسان.

كما نقل اشتية إلى الوفد الموقف الفلسطيني الرافض لورشة المنامة ولما يعرف بـ(صفقة القرن)، مشيرا إلى أنه من الساخر في الوقت الذي تشن فيه الولايات المتحدة علينا حربا مالية، إقامتها مؤتمرا يسعى  لتحسين ظروف المعيشة لشعبنا.

وأكد رئيس الوزراء أن الشعب الفلسطيني وقيادته موحدون في موقفهم الرافض لمؤتمر المنامة، الذي اعتبره أحد تجليات "صفقة القرن".

أخبار ذات صلة

ما حقيقة &#34;التلفريك&#34; في مدينة خانيونس؟

ما حقيقة "التلفريك" في مدينة خانيونس؟

شاهد: إطلاق تحدي &#34;مقلوبة المقاومة&#34; على أنقاض منزل قصفه الاحتلال

شاهد: إطلاق تحدي "مقلوبة المقاومة" على أنقاض منزل قصفه الاحتلال

حماس تُعلق على القصف الإسرائيلي لسوريا

حماس تُعلق على القصف الإسرائيلي لسوريا

إسرائيل تحول للسلطة 600 مليون شيكل سراً والأخيرة تُعيدها

إسرائيل تحول للسلطة 600 مليون شيكل سراً والأخيرة تُعيدها

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

الرئيس عباس: صفقة القرن والمشروع الاقتصادي سيذهبان إلى الجحيم

الرئيس عباس: صفقة القرن والمشروع الاقتصادي سيذهبان إلى الجحيم

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وفد من الخارجية السويسرية قضايا تنموية وسياسية

اشتية يبحث مع وفد من الخارجية السويسرية قضايا تنموية وسياسية

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع جهات مانحة

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع جهات مانحة

عشراوي: ورشة &#34;المنامة&#34; لصرف الأنظار عن عمليات النهب المنظم للأرض الفلسطينية

عشراوي: ورشة "المنامة" لصرف الأنظار عن عمليات النهب المنظم للأرض الفلسطينية

أبو هولي: مؤتمر المنامة لن يكون سوى حبر على ورق بالنسبة للفلسطينيين

أبو هولي: مؤتمر المنامة لن يكون سوى حبر على ورق بالنسبة للفلسطينيين

&#34;الإعلام&#34;: حظر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ترسيخ للانقسام وتعزيز لـ &#34;الخطوات السوداء&#34;

"الإعلام": حظر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ترسيخ للانقسام وتعزيز لـ "الخطوات السوداء"

منوعات

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

الطباخ التركي الشهير &#34;بوراك&#34; يعرض الزواج على فنانة عربية

الطباخ التركي الشهير "بوراك" يعرض الزواج على فنانة عربية

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

عربي

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب

شاهد: نجل مبارك يَرُدُّ على طلب بالاعتذار عن فترة حكم والده لمصر

شاهد: نجل مبارك يَرُدُّ على طلب بالاعتذار عن فترة حكم والده لمصر