عربي

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت إدارة السجون في منطقة القصيم سراح 35 مستفيدا من العفو الملكي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 7 إلى 13 رمضان الحالي (12 إلى 18 مايو) في سجون المنطقة الثلاثة.

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية أن إطلاق سراح المسجونين في المنطقة جاء في سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس.

وأكد وكيل إمارة المنطقة لحقوق السجناء صالح بن محمد البرادي، أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء.

أخبار ذات صلة

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

مقتل عسكري سوري بقصف إسرائيلي لمضادات حربية بالقنيطرة

مقتل عسكري سوري بقصف إسرائيلي لمضادات حربية بالقنيطرة

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب

شاهد: نجل مبارك يَرُدُّ على طلب بالاعتذار عن فترة حكم والده لمصر

شاهد: نجل مبارك يَرُدُّ على طلب بالاعتذار عن فترة حكم والده لمصر

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

المدعي العام العسكري الليبي يكشف معلومات جديدة عن الطيار البرتغالي الأسير

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية أثناء العدوان الثلاثي

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وفد من الخارجية السويسرية قضايا تنموية وسياسية

اشتية يبحث مع وفد من الخارجية السويسرية قضايا تنموية وسياسية

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع جهات مانحة

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع جهات مانحة

عشراوي: ورشة &#34;المنامة&#34; لصرف الأنظار عن عمليات النهب المنظم للأرض الفلسطينية

عشراوي: ورشة "المنامة" لصرف الأنظار عن عمليات النهب المنظم للأرض الفلسطينية

أبو هولي: مؤتمر المنامة لن يكون سوى حبر على ورق بالنسبة للفلسطينيين

أبو هولي: مؤتمر المنامة لن يكون سوى حبر على ورق بالنسبة للفلسطينيين

&#34;الإعلام&#34;: حظر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ترسيخ للانقسام وتعزيز لـ &#34;الخطوات السوداء&#34;

"الإعلام": حظر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ترسيخ للانقسام وتعزيز لـ "الخطوات السوداء"

منوعات

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

الطباخ التركي الشهير &#34;بوراك&#34; يعرض الزواج على فنانة عربية

الطباخ التركي الشهير "بوراك" يعرض الزواج على فنانة عربية

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

عربي

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب

شاهد: نجل مبارك يَرُدُّ على طلب بالاعتذار عن فترة حكم والده لمصر

شاهد: نجل مبارك يَرُدُّ على طلب بالاعتذار عن فترة حكم والده لمصر