شؤون فلسطينية

ما حقيقة "التلفريك" في مدينة خانيونس؟

ما حقيقة "التلفريك" في مدينة خانيونس؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، صوراً توضح وسيلة النقل عبر الكهرباء والتي تعرف باسم (التلفريك) في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

"دنيا الوطن"، كشفت حقيقة ذلك، بعدما تأكدت من محمد فروانة مدير العلاقات العامة والاعلام في مدينة اصداء بخانيونس، بأن هناك مشروع لإقامة قطار معلق في المدينة، وهو أشبه بالتلفريك نوعا ما.

وقال فروانة: "هذا مشروع تقوم عليه مدينة اصداء منذ عامين ولكن لم يتم افتتاحه، حيث أن مشروع القطار المعلق هو عبارة عن لعبة في المدينة وتحاكي شكل خط سير التلفريك".

وأضاف: "هذا المشروع ليس تلفريك، ولكن القطار المعلق عبارة عن لعبة ضخمة جداً، وهو صنع محلي بامتياز وباشراف هندسي".

وبين فروانة، أن ما تبقى للمشروع حتى يخرج إلى النور، هو الأمور اللوجستية، لافتا إلى أن الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي صور قديمة منذ أكثر من شهر، موضحاً أن هذا المشروع لم يسبق لأحد أن أقامه في قطاع غزة.

وأشار مدير العلاقات العامة في مدينة أصداء، إلى أنه يتم التأكد حاليا من جودة القطار والأمان وشكله والعربات، واستحماله لضغط العمل.

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