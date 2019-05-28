شؤون فلسطينية

حماس تُعلق على القصف الإسرائيلي لسوريا

حماس تُعلق على القصف الإسرائيلي لسوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة حماس، الثلاثاء، على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدفعية سورية في القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم: إن القصف الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية، هو إستمرار لعدوان الاحتلال المستمر على الأمة العربية على مستوى الأرض والإنسان، وهو امتداد للعدوان الذي لا يتوقف على فلسطين شعباً وأرضاً ومقدسات.

وأضاف قاسم: "هذا العدوان يجدد التأكيد على أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة العربية وللمنطقة، وهو يعمل على استغلال الخلافات الداخلية للأمة لمواصلة عدوانه ولتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع: "أمام هذا السلوك الإسرائيلي، سيبقى مطلوباً من الأمة بكل مكوناتها إنهاء خلافاتها الداخلية، وتوحيد صفوفها، لبناء استراتيجية تواجه الصلف الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية".

أخبار ذات صلة

شاهد: إطلاق تحدي &#34;مقلوبة المقاومة&#34; على أنقاض منزل قصفه الاحتلال

شاهد: إطلاق تحدي "مقلوبة المقاومة" على أنقاض منزل قصفه الاحتلال

إسرائيل تحول للسلطة 600 مليون شيكل سراً والأخيرة تُعيدها

إسرائيل تحول للسلطة 600 مليون شيكل سراً والأخيرة تُعيدها

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

الرئيس عباس: صفقة القرن والمشروع الاقتصادي سيذهبان إلى الجحيم

الرئيس عباس: صفقة القرن والمشروع الاقتصادي سيذهبان إلى الجحيم

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع جهات مانحة

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع جهات مانحة

عشراوي: ورشة &#34;المنامة&#34; لصرف الأنظار عن عمليات النهب المنظم للأرض الفلسطينية

عشراوي: ورشة "المنامة" لصرف الأنظار عن عمليات النهب المنظم للأرض الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

صبيح: إدارة ترامب بدعمها للاحتلال أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

حركة المقاومة الشعبية ترحب بدعوة نصر الله لبدء حوار فلسطيني لبناني معمق

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

شعث: كافة الجاليات الفلسطينية تُجمع على مقاطعة مؤتمر البحرين

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع جهات مانحة

الحكومة توقع اتفاقيات بمجالات العمل والتعليم والحكم المحلي مع جهات مانحة

عشراوي: ورشة &#34;المنامة&#34; لصرف الأنظار عن عمليات النهب المنظم للأرض الفلسطينية

عشراوي: ورشة "المنامة" لصرف الأنظار عن عمليات النهب المنظم للأرض الفلسطينية

أبو هولي: مؤتمر المنامة لن يكون سوى حبر على ورق بالنسبة للفلسطينيين

أبو هولي: مؤتمر المنامة لن يكون سوى حبر على ورق بالنسبة للفلسطينيين

&#34;الإعلام&#34;: حظر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ترسيخ للانقسام وتعزيز لـ &#34;الخطوات السوداء&#34;

"الإعلام": حظر صحيفة الحياة الجديدة بغزة ترسيخ للانقسام وتعزيز لـ "الخطوات السوداء"

كلمة مهمة للرئيس عباس خلال القمتين العربية والإسلامية بمكة الجمعة المقبل

كلمة مهمة للرئيس عباس خلال القمتين العربية والإسلامية بمكة الجمعة المقبل

منوعات

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

شقيق ناصيف زيتون يخطف الانظار بوسامته

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

هل نجا عُمر عبداللات من فخ قطر والسعودية؟

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

بتعليقات بذيئة.. ترامب يسخر من الأميرة ديانا

الطباخ التركي الشهير &#34;بوراك&#34; يعرض الزواج على فنانة عربية

الطباخ التركي الشهير "بوراك" يعرض الزواج على فنانة عربية

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

تسريب آخر رسالة لمارلين مونرو قبل انتحارها

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

أول تعليق لزوجة خالد يوسف السعودية بعد تصريحات ياسمين الخطيب النارية

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

ياسمين الخطيب تتحدث عن فيديوهات خالد يوسف

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

الفنان السعودي خالد سامي في العناية المركزة

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

رجاء الجداوي تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

عربي

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

بعفو ملكي.. إطلاق سراح 35 سجينا في السعودية

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

السجن خمس سنوات لكويتي أساء للإمارات

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب

أمير الكويت: التطورات في منطقتنا تتطلب اليقظة والحذر ويجب تجنب الحروب

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير

الإفراج عن مسؤول لبناني سابق أساء للبطريرك الراحل صفير