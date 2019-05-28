حماس تُعلق على القصف الإسرائيلي لسوريا

رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة حماس، الثلاثاء، على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدفعية سورية في القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل.





وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم: إن القصف الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية، هو إستمرار لعدوان الاحتلال المستمر على الأمة العربية على مستوى الأرض والإنسان، وهو امتداد للعدوان الذي لا يتوقف على فلسطين شعباً وأرضاً ومقدسات.



وأضاف قاسم: "هذا العدوان يجدد التأكيد على أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة العربية وللمنطقة، وهو يعمل على استغلال الخلافات الداخلية للأمة لمواصلة عدوانه ولتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية".وتابع: "أمام هذا السلوك الإسرائيلي، سيبقى مطلوباً من الأمة بكل مكوناتها إنهاء خلافاتها الداخلية، وتوحيد صفوفها، لبناء استراتيجية تواجه الصلف الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية".